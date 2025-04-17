В штате Юта на западе США произошел взрыв в здании компании Northrop Grumman, которая занимается оборонным производством. Об этом сообщил телеканал Fox13 News.

В результате происшествия здание в округе Бокс Элдер разрушилось. Уточняется, что погибших и пострадавших нет. Официальной информации о том, что послужило причиной взрыва, пока нет. На обнародованных кадрах можно заметить значительные разрушения. Над зданием поднялся высокий столб дыма.

Northrop Grumman Corporation — это американская компания, которая специализируется на производстве электроники, информационных технологий и продукции для авиакосмической отрасли.

Согласно информации из открытых источников, компания разрабатывает и производит системы управления для военных летательных аппаратов, различных типов ракет и противоракетных систем, а также спутников, ракет-носителей и систем противоракетной обороны. В 2021 году организация заняла четвертое место в мире по объему продаж продукции военного назначения.

Ранее на оружейном заводе General Dynamics в штате Арканзас на юге США произошел взрыв, в результате погибли два человека, еще один числился пропавшим без вести. Компания была создана в 1952 году, это один из крупнейших оборонных холдингов США.