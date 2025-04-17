Боевики ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с ударом украинских националистов по гражданскому автомобилю в Беловском районе Курской области. Об этом сообщает ведомство.

По данным следствия, 4 апреля 2025 года украинские военнослужащие сбросили взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль в селе Мокрушино Беловского района Курской области. В результате один мирный житель получил ранение.

«Действия украинских боевиков квалифицированы следствием как террористический акт», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что солдаты ВСУ убили трёх жителей хутора Колмаков Курской области.