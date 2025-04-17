Суд начал слушания по делу пасынка Стаса Намина о двойном убийстве

Московский областной суд приступил к рассмотрению дела Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и бабушки в октябре 2023 года, он называл причиной давний семейный конфликт.

Мособлсуд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Романа Ткаченко, пасынка известного рок-музыканта Стаса Намина, сообщает РИА «Новости». Ткаченко обвиняется в убийстве своего брата и бабушки, тела которых были обнаружены с колото-резаными ранами в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года.

На допросе Ткаченко признался, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем он вызвал брата, чтобы тот приехал, и убил его тоже. После этого Роман позвонил в полицию. Обвинение предъявлено по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и ему грозит пожизненное заключение. Как заявили в Следственном комитете, мотивом убийства стал давний семейный конфликт.

Кроме того, стало известно, что за месяц до ареста Роман оформил в банке кредит под 15,9% годовых, но допустил просрочки в его оплате. Банк расторг договор 1 апреля 2024 года и обратился в суд для взыскания задолженности. Суд удовлетворил иск банка, требуя взыскать основной долг, проценты и штрафы.

После ареста пасынок Намина изменил фамилию. Это произошло, как сообщал источник, по собственному желанию Романа спустя некоторое время после ареста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна отправили под арест по обвинению в убийстве брата и бабушки. Следствие затем попросило продлить арест Микояну.

В апреле дело было отправлено в Московский областной суд для рассмотрения.