В Петербурге школьный учитель разбил телефон о голову шестиклассника

В Пушкине Санкт-Петербурга учитель математики одной из местных школ разбил телефон о голову шестиклассника. Об этом пишет 78.ru.

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По информации издания, ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей теменной области. Получив медпомощь, мальчик отправился домой. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Что стало причиной поступка педагога, не уточняется. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Ранее в Дальнереченске Приморского края учитель физкультуры на уроке высек указкой восьмиклассника. Предположительно, пострадавший подросток вместе с другими учениками хулиганил в спортзале лицея. Из-за этого педагог вспылил и несколько раз ударил мальчика по спине.