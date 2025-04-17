Бывшего зампреда правительства Омской области отдали под суд за получение взятки

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя председателя Правительства Омской области и экс-министра труда и социального развития Владимира Куприянова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

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По версии следствия, в период с 2018 по 2023 год Куприянов получил взятку от главы подведомственного государственного учреждения на общую сумму в 647 тысяч рублей. Указанные средства он получил деньгами, газонокосилкой, кожаным саквояжем и услугой по установке на его участке спортивного комплекса. За это бывший министр обеспечил прохождение для взяткодателя аттестации на занимаемую им должность и помог ему получить 4,5 миллиона рублей из бюджета.

Сейчас в отношении Купрянова возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта России, взятки в крупном размере») УК РФ. Он не признает свою вину.

На имущество экс-зампреда на сумму более 26 миллионов рублей наложен арест. Дело будет рассматривать Первомайский районный суд Омска. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.