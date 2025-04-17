В Калужской области нашли подавленный ранее беспилотник

Подавленный ранее украинский беспилотный летательный аппарат обнаружили в Кировском районе Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Кировском районе обнаружен подавленный ранее БПЛА. На месте работает оперативная группа", - говорится в сообщении.

Отмечено, что после работы средств противовоздушной обороны местные жители могут обнаруживать обломки БПЛА до приезда оперативных служб. В этом случае важно сразу же сообщить о такой находке в экстренные службы, при этом важно не приближаться и не трогать обломки, так как на них может быть закреплена взрывчатка.