Мертвого кандидата в депутаты нашли под окнами многоэтажки в Москве

Скончался кандидат в депутаты Ульяновской области от КПРФ Олег Николаев. Его тело нашли под окнами многоэтажки в Москве, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, 37-летний Николаев снимал квартиру в доме на Проспекте Вернадского в Москве. В ней обнаружили успокоительные таблетки.

«Его тело нашли под окнами той самой многоэтажки», — говорится в публикации.

В 2019 году Николаев выдвигал свою кандидатуру на выборах в депутаты городского поселения Ишеевка в Ульяновской области, но не смог заручиться поддержкой избирателей.

16 апреля сообщалось, что в Красноярском крае очевидцы нашли не подающего признаки жизни человека в протоке реки Кан и позвонили в МЧС. Приехавшие на место происшествия спасатели выяснили, что мужчина уже мертв. Они достали тело из воды и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.