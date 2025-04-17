Мать отравила детей таблетками от шизофрении в российском регионе

В Подмосковье двое детей попали в реанимацию после приема таблеток от шизофрении, которые им дала мать. Как сообщает Telegram-канал Shot, она считала, что препараты помогут детям лучше спать.

По информации канала, инцидент произошел в Рошали. 35-летняя женщина в течение двух дней давала 10-летней дочке и 7-летнему сыну таблетки «Клопиксол» якобы для спокойного сна. В какой-то момент детям стало плохо: у них появилась тошнота и рвота. Медики экстренно доставили детей в реанимацию. Врачи выявили у них медикаментозное отравление — сейчас пациентам лучше, они идут на поправку.

Отмечается, что их мать стоит на учете в психоневрологическом диспансере. По предварительной информации, она давала детям выписанные ей препараты. «Клопиксол» назначают при острой и хронической шизофрении, а также иных расстройствах с галлюцинациями и параноидным бредом.