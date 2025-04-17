Акула напала на россиянку на Мальдивах

На Мальдивах акула напала на россиянку. В результате ей потребовалась экстренная операция, которую страховая компания отказалась оплатить.

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Екатерина прилетела на отдых из Москвы и решила попробовать популярную экскурсию — снорклинг с акулами-няньками. Первые несколько минут погружения прошли спокойно: девушка наслаждалась подводным миром и наблюдала за акулами на глубине 2–3 метра.

По словам туристки, она строго следовала правилам безопасности, но вскоре одна из акул атаковала ее и укусила за кисть. Екатерина быстро оттолкнула акулу и направилась к туристической лодке, где ее немедленно вытащили и начали оказывать первую помощь.

После этого девушку госпитализировали и отправили на операцию для зашивания раны. Она рассказала, что обезболивание было недостаточным, и во время операции испытывала сильную боль. Страховая компания отказалась покрыть расходы на лечение и госпитализацию.

Также девушка отметила, что во время снорклинга наряду с акулами появились несколько скатов, но ни одного туриста не вытащили на лодку, что её насторожило. В больнице ей сообщили, что в марте на Мальдивах произошло три летальных случая из-за нападения скатов, пишет Telegram-канал Shot.

В феврале на Мальдивах произошел еще один инцидент с российской туристкой. Россиянка по имени Елена решила приобрести билет на экскурсию, чтобы поплавать в открытом море и сделать красивые фотографии. После погружения туристический гид начал ей указывать на стаю акул неподалеку — он схватил ее за руку и поплыл к рыбам, чтобы сделать с ними совместные снимки. После этого россиянка почувствовала, что ее укусили за руку.