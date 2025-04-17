В Башкирии предотвратили взрыв кислородных баллонов во время пожара на производстве

В Уфе пожарные предотвратили взрыв кислородных баллонов в цеху по производству лодок из ПВХ. Оттуда вынесли не менее 10 баллонов, сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что пожар в здании локализован на площади 800 «‎квадратов».

17 апреля сообщалось, что в столице Республики Башкортостан горит цех по производству лодок из ПВХ. Информации о пострадавших нет. К ликвидации привлекли, как отмечали в ведомстве, 40 сотрудников и 10 единиц техники.

В этот же день на юге Москвы потушили пожар на территории «Южной» ТЭЦ-26. По словам источника ТАСС, пожарным удалось ликвидировать возгорание. При этом никто не пострадал. О возгорании по адресу Востряковский проезд, дом 10 стало известно рано утром. Огонь распространился на площади в 20 кв. м.

Накануне на Курском подшипниковом заводе «АПЗ-20» в цехе по переработке резины произошел пожар. Площадь возгорания достигла 17 тыс. кв. м. В тушении пожара участвовали около 100 сотрудников МЧС и 30 единиц специальной техники. С открытым горением сотрудники МЧС справились только в ночь на четверг. После этого они начали проливать и разбирать конструкции.