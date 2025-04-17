Житель Кубани из-за неразделенной любви сжег два автомобиля

Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Каневского района Кубани, который подозревается в угоне и поджоге автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю.

© Российская Газета

По версии следствия, фигурант уголовного дела пришел в местную пекарню, где работала его бывшая сожительница, чтобы помириться. Получив отказ, он в порыве гнева сел в незапертую "ГАЗель" и поехал к дому женщины.

Подозреваемый протаранил автомобилем приоткрытые ворота дома и врезался в стоявший во дворе Ford.

"Чтобы скрыть следы своего поступка, мужчина разбил кирпичом заднее стекло легкового автомобиля и поджег сиденье. Обе машины сгорели", - уточнили в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по месту проживания. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.