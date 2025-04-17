Раскрыты подробности о знакомстве исполнителей теракта в «Крокусе»

Адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов заявил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» познакомились друг с другом всего лишь за несколько дней до нападения на концертный зал. Его слова приводит РИА Новости.

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Власов уточнил, что исполнители встретились в Москве всего за несколько дней до нападения. Они приехали из разных мест.

«Мой подзащитный приехал из Новосибирска. До этого их координировали отдельно по переписке в Telegram», — отметил юрист.

Исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми

Ранее Власов заявил, что исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми. Кроме того, физическое состояние подсудимых также оценили как удовлетворительное.

Группа вооруженных террористов проникла в «Крокус» вечером 22 марта 2024 года. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли здание, заблокировав в нем людей. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек, еще 551 пострадал.