Стало известно, когда будет решен вопрос о продлении ареста экс-замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток и растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Об этом РИА Новости рассказали в суде.

В публикации отмечается, что аналогичное ходатайство будет рассмотрено в отношении другого фигуранта — Александра Фомина.

Также стало известно, что Следственный комитет попросил Мосгорсуд продлить арест Иванову на три месяца.

Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов отказался признать вину в растрате миллиардов

До этого сообщалось, что особняк, в котором проживали Иванов и его бывшая жена Светлана Захарова, записан на 51-летнего водителя Станислава Кузнецова.

15 марта стало известно, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны России из-за наличия гостайны.

Иванов, курировавший в Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова нашли секретный документ.