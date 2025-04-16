МАГАТЭ сообщило о взрывах и стрельбе в районе ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) продолжают фиксировать звуки взрывов и стрельбы в районе станции.

"Команда МАГАТЭ на ЗАЭС слышала звуки взрывов на различном расстоянии от станции практически каждый день в течение прошедшей недели, а также время от времени стрельбу", - говорится в пресс-релизе на сайте агентства.

Отмечается, что "военные действия все еще проходят вблизи ядерных объектов, что создает постоянный риск для их безопасности".