Защита генерала Попова попросила о снисхождении

Защита бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, просит Тамбовский гарнизонный военный суд оправдать его по всем пунктам обвинения. Об этом сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский.

«Выступая сегодня в прениях сторон в Тамбовском суде, я попросил полностью оправдать Иван Ивановича [Попова — прим. URA.RU] по всем пунктам обвинения», — сообщил он ТАСС.

Ранее гособвинитель запросил для Попова шесть лет колонии, лишение звания генерал-майора и штраф в размере 800 тысяч рублей.

Попов, бывший командующий 58-й армией, был арестован в мае 2024 года по обвинению в присвоении значительного количества металлопроката, предназначенного для гуманитарной помощи. Попов был отправлен в СИЗО из-за нарушений условий ареста, в том числе использования запрещенных средств связи и контактов с другими фигурантами дела.