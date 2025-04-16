Хинштейн пообещал установить истину в деле Смирнова

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что истина в деле бывшего губернатора региона Алексея Смирнова будет установлена. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести. Курск».

По словам Хинштейна, власти Курской области находится в постоянном контакте с правоохранительными органами, чтобы содействовать установлению истины в деле Смирнова. Он также добавил, что администрация области не намерена скрывать от общественности какие-либо детали из хода расследования.

«Правительство Курской области намерено сотрудничать и с правоохранителями, и со следствием, и с надзорными органами, будем делать это и далее, ничего не намерены скрывать. Находимся в полном контакте с правоохранителями, рассчитываем на то, что истина будет установлена, а регион будет развиваться», — заявил он.

Ранее Смирнов был задержан по подозрению в хищении 1 миллиарда рублей.