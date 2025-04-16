Мещанский районный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на два месяца, до 15 июня, бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу столичных судов.

По информации правоохранительных органов, экс-глава региона вместе с сообщниками похитил 1 млрд рублей, которые предназначались АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Алексея Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ , на срок 2 месяца»,— отметили в пресс-службе.

Стало известно, в чем обвиняют экс-главу Курской области Смирнова

Вторым фигурантом по делу проходит бывший первый заместитель губернатора Алексей Дедов, ему изберут меру пресечения завтра, 17 апреля. Экс-губернатору может грозить до 10 лет лишения свободы.