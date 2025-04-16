Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова задержали за хищение бюджетных средств в размере свыше 1 млрд рублей, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Об этом пишет РЕН ТВ.

По ее словам, эти деньги были выделены «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.

«Подозреваемые руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО «Корпорация развития Курской области» организовали хищение бюджетных средств», — отметила Волк.

Смирнову и Дедову предъявили обвинение по статье «Мошенничество». Следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанных.

СМИ: задержан экс-губернатор Курской области

Кроме того, были задержаны трое руководителей «Корпорации развития», а также руководители коммерческих организаций, получивших бюджетные средства и не выполнивших строительные работы.

Ранее сообщалось, что к задержанию Смирнова привели показания бывшего гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина, который был арестован по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на Курщине.