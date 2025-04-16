В Белгородской области мина-«колокольчик» взорвалась в руках ребенка

В белгородском приграничье 10-летний мальчик не выжил после детонации мины, которая взорвалась у него в руках. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

ЧП произошло в Шебекинском районе. Ребенок поднял с земли мину-«колокольчик» — заряд взорвался у него в руках. Медики даже не успели добраться до места происшествия.

В этой связи губернатор напомнил о строгом запрете поднимать с земли какие-либо предметы в приграничной зоне.

«Вы видите, насколько коварен враг», — подчеркнул он.

Мина-«колокольчик» — распространенная разновидность кассетных противопехотных мин западного образца. Доставка «колокольчиков», напоминающих бутоны одноименного растения, осуществляется с помощью ракеты с кассетной боевой частью. Также эти мины могут сбрасывать с квадрокоптеров.

Белгородская область остается одним из самых атакуемых Украиной российских регионов. Так, 15 апреля Гладков сообщил об атаке украинских войск по жилым домам. Помимо этого, беспилотники ударили по ряду предприятий, а также поразили административное здание.