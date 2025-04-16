Арестован замдиректора дорожного департамента Ивановской области

Суд заключил под стражу первого заместителя директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Алексея Панкова.

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Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Суд ходатайство удовлетворил, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора Ивановской области», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Панков проходит по делу о получении взяток на сумму в более, чем 50 млн рублей.

За день до этого сообщалось о задержании директора департамента дорожного хозяйства Ивановской области в рамках того же уголовного дела.

До этого сообщалось, что бывший вице-премьер республики Коми Антон Виноградов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки, его задержали в Москве.