ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске, задержан готовивший его уроженец Центральной Азии - участник международной террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Террорист намеревался совершить террористическую акцию в одном из досуговых центров, - сообщили в ЦОС. - После проведения теракта собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано".

По месту его проживания обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью.

Как отметили в ЦОС, злоумышленник, являющийся участником запрещенной в России международной террористической организации, успел провести разведку местности, приобрел оружие и компоненты для изготовления самодельных зажигательных смесей.

Следственным подразделением УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта") УК РФ.