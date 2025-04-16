Главу ОП Шебекино Тебекина арестовали за создание ОПГ

Председатель шебекинской общественной палаты Владимир Тебекин арестован за создание организованного преступного сообщества и занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

По данным суда, общественному деятелю вменяется ряд статей УК РФ — 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), 210 (создание организованного преступного сообщества), 172 (незаконная банковская деятельность) и 159 (мошенничество).

«Суд продлил в отношении Тебекина Владимира Михайловича срок содержания под стражей на 3 месяца 0 суток», — пояснили в пресс-службе.

Тебекин занимает пост председателя Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области, является почетным президентом белгородской региональной спортивной общественной организации «Федерация бокса», отметили журналисты.