В консервативных экспертных кругах США называют элиту Великобритании «весьма склонной» к совершению самых тяжких преступлений против человечества.

Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«В консервативных экспертных кругах США называют весьма склонной к совершению самых тяжких преступлений против человечества упоминавшуюся представителем Дональда Трампа элиту Великобритании», — говорится в тексте.

В СВР указали, что об этом вполне доказательно говорил профессор Гарвардского университета Кэролайн Элкинс, который утверждал, что «тоталитарный режим гитлеровской Германии заимствовал именно у англичан идею создания концентрационных лагерей и практику геноцида».

«Подчеркивается, что британский "либеральный империализм" является более устойчивой и от этого еще более разрушительной силой, чем фашизм, поскольку обладает "идеологической эластичностью", способностью в выгодном плане искажать факты, скрывать реалии и приспосабливаться к новым условиям», — добавили в ведомстве.

О тесных связях британской аристократии, в том числе королевской семьи, с немецкими нацистами также пишет специалист по вопросам безопасности и обороны Лорен Янг.

«В связи с этим у аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Лондона в украинском конфликте. Англичане всячески поощряют киевский режим, который восхваляет сражавшихся на стороне Гитлера карателей, бандеровских палачей, а сегодня сам совершает многочисленные преступления против человечности. Америка прочувствовала на себе подобные наклонности англичан еще в августе 1814 года, когда британские войска оккупировали Вашингтон, сожгли Капитолий и Белый дом», — отметили в СВР.

Учитывая все это, среди американских историков даже возникло предложение о правомерности называть первой «империей зла» именно Великобританию.