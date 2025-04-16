На территории курского подшипникового завода «АПЗ-20» начался сильный пожар. Огромные клубы густого черного дыма хорошо заметны даже в центре города, пишут «Курские новости».

Инцидент произошел в среду, 16 апреля, в Железнодорожном округе Курска. Причины ЧП пока не называются.

Очевидцы отметили, что за несколько минут до пожара в районе предприятия был слышен громкий хлопок, который встревожил жителей близлежащих домов.

К месту происшествия выдвинулись дежурные пожарные расчёты, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Загорелся цех по переработке резины.

Специалисты МЧС предпринимают все усилия для локализации огня и предотвращения его распространения на соседние объекты. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что владельцы промышленной площадки отказались от планов по ее закрытию и начали завозить новое оборудование.