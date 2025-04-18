В Москве в отношении троих мигрантов возбудили дело после рейда в бане

После рейда в московской бане трое мигрантов стали фигурантами уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Иностранцы подозреваются по части 3 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Двое из них арестованы, а в отношении женщины-предпринимателя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По словам официального представителя МВД России, фигурантов задержали полицейские совместно с подразделениями ФСБ России и Росгвардии во время рейда в Тимирязевском районе. По предварительной информации, иностранцы занимались оказанием услуг прибывшим из-за рубежа водителям такси. Для этого они создали организацию.

По данным правоохранителей, рейд прошел в одном из московских банных комплексов.

Ранее сообщалось, что мигранты из Средней Азии заняли баню в Москве и не пускали туда русских посетителей. Заведением владеет бизнесмен из Киргизии, решивший предоставлять услуги только соотечественникам. В баню нагрянула полиция, для разбирательства в ОВД были доставлены 59 иностранных граждан. В ходе рейда в бане полиция выявила 25 мигрантов с нарушениями режима пребывания в стране.