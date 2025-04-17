В Самарской области рыбак выпал из лодки и попал под винт

В Новокуйбышевске спасатели оказали помощь мужчине, который выпал из лодки и получил травмы головы от гребного винта. Об этом сообщает областная поисково-спасательная служба.

В экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили, как на реке Татьянка из моторной лодки на ходу выпал мужчина. Судно с работающим мотором врезалось в берег. Спасатели достали пострадавшего из воды и передали медикам.

Выяснилось, что 49-летний мужчина выпал из лодки во время рыбалки и попал под гребной винт. Медики диагностировали у пострадавшего переохлаждение и травму головы. По данным местных СМИ, спасенный находится в состоянии средней степени тяжести.

До этого сообщалось, что в Перми спасатели помогли рыбаку, который застрял на оторвавшейся льдине. Мужчину, который сидел на льдине посреди реки Камы, заметили в районе станции Язовой. Массив льда дрейфовал в сторону Речного вокзала, и очевидцы обратились за помощью в службу спасения. К указанному месту отправилась группа оперативного реагирования. В итоге спасателям удалось переместить 68-летнего рыбака в лодку и эвакуировать на берег.