Стало известно, что скрывает «самый вежливый маньяк» России, обвиняемый в 33 убийствах

Владимир Миргород, известный как «самый вежливый маньяк России», заявил, что не может вспомнить всех своих жертв. Это произошло после того, как повторная экспертиза признала его вменяемым по делу об убийстве 16 человек, а новое расследование добавило к списку еще 17 эпизодов.

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Как сообщают СМИ, Миргород получил прозвище «вежливый» за свою манеру общения с женщинами, которые доверчиво следовали за ним, прежде чем стать жертвами его жестоких преступлений. Он насиловал, душил и сжигал тела своих жертв, среди которых были не только женщины, но и мужчины, а также беременная и несовершеннолетние.

В 2012 году Миргород был осужден за 16 убийств, однако недавно следователи установили его причастность к еще 17 преступлениям, совершенным в Москве и Подмосковье. Маньяк экспериментировал с сокрытием следов: топил тела в пруду, поджигал в машинах, маскировал убийства под суициды.

Примечательно, что сейчас Миргород утверждает, что не помнит и половины своих убийств.

«Это же не травматические переживания, они у него наоборот, связаны с эйфорическими эмоциями, потому что он от этого получает удовольствие. Маньяк прекрасно всегда все помнит, каждую свою жертву», — объяснил судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев.

На суде, где Миргороду продлевали арест, он вел себя как поп-звезда: деликатно позировал фотографам и улыбался. Следствие продолжается, и не исключено, что за спиной «самого вежливого маньяка России» окажется еще больше жертв.

Напомним, ранее стало известно, что копейский маньяк начал работать уборщиком в психбольнице, а австрийского маньяка Фритцля могут досрочно освободить к 2026 году.