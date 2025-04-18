Подозреваемая в убийстве отца школьница скрывала от матери конфликты с родителем

Подозреваемая в убийстве отца 15-летняя москвичка скрывала насилие со стороны родителя и конфликты с ним. О происходившем не знала даже мама и бабушка девочки. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщили в правоохранительных органах.

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— О том, что между девочками и мужчиной абьюзивные отношения, не знала даже мать, — сказал источник RT.

На допросе девочка и ее старшая сестра заявили, что не рассказывали о проблемах маме, чтобы не расстраивать ее. По данным правоохранителей, о конфликтах в семье знала только близкая подруга 15-летней девочки.

О трагедии стало известно 15 апреля. Подросток пыталась защитить сестру, на которую их отец набросился с ножом, когда та отказалась оформлять на себя кредит. В итоге девочка сама зарезала мужчину. Ранее он не раз избивал дочерей, выпивал и употреблял наркотики. Что теперь будет с девушками, разбиралась «Вечерняя Москва».

Как сообщали в соцсети, семья подозреваемой считалась благополучной. Ее мама — врач в поликлинике. Во время убийства она была на смене. В свою очередь погибший работал охранником в гаражном кооперативе.