Массовая драка возле тандырной под Москвой попала на видео

Массовая драка произошла возле тандырной в подмосковной деревне Сапроново в Ленинском городском округе. В стычке принимали участие около 10 человек, их действия попали на видео, соответствующие кадры распространил Telegram-канал «Осторожно, новости».

На ролике видно, как несколько мужчин набрасываются с кулаками друг на друга. Они задевают припаркованные автомобили, слышна сигнализация. Разнять драчунов пытается девушка, но у нее ничего не выходит.

Как пишет «Осторожно, новости», неизвестно, что послужило причиной конфликта.

Жильцы ближайших домов вызвали к месту сотрудников полиции и Росгвардии, а также бригаду скорой помощи.

Ранее сообщалось, что жители Ленинградской области устроили массовую драку за право посещать одну могилу. Одна из участниц конфликта поведала, что в семье давно разладились отношения.