В Воронеже суд заключил под стражу 20-летнюю местную жительницу, которую обвиняют в покушении на жизнь малолетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Девушку арестовали до 14 июня 2025 года, в ближайшее время ей предъявят обвинение.

Следователи работают над сбором материалов, свидетельствующих против молодой матери.

Согласно материалам разбирательства, 11 апреля девушка заперла в квартире трехлетнюю дочь и ушла развлекаться к знакомым. В это время девочка находилась в квартире без еды и воды трое суток. В итоге она забралась на подоконник и стала звать на помощь. На крики отреагировали прохожие и вызвали правоохранительные органы. Ребенка в истощенном состоянии забрали в больницу.