12 лет колонии строгого режима запросил государственный обвинитель в ходе прений сторон для бывшего начальника главного управления связи – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки. Об этом со ссылкой на Московский гарнизонный суд сообщает РИА Новости.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Генерал Шамарин находится под арестом, он признал вину в получении 36-миллионной взятки. Рассмотрение дела проходит в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

По информации агентства, приговор генералу огласят в четверг, 17 апреля.

Напомним, по версии следствия, в 2019-2023 годах Министерство обороны России при выполнении государственного оборонного заказа заключило контракты с «Пермским телефонным заводом «Телта». Предприятие должно было поставить устройства связи на общую сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. В этот период, сообщал в СКР, Шамарин получил от должностных лиц завода взятки на общую сумму в 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.

В марте стало известно, что Вадим Шамарин попросил дать ему возможность принять участие в специальной военной операции (СВО).