У осужденного на семь лет колонии бывшего замглавы Генштаба России конфисковали имущество

Московский гарнизонный военный суд конфисковал имущество бывшего начальника Главного управления связи — замглавы Генштаба Вооруженных сил России Вадима Шамарина, осужденного на семь лет лишения свободы по уголовному делу о получении взяток на общую сумму в 36 миллионов рублей от завода «Телта». Об этом сообщает РИА Новости.

Из приговора следует, что конфискации подлежат денежные средства осужденного в сумме 35 миллионов 967 тысяч 583 рубля 60 копеек, которые переходят в собственность государства. Также под арестом оставлены автомобиль Mercedes и квартира Шамарина до исполнения решения о конфискации денег. В случае их неуплаты машина и жилье изымут, отметил судья.

Суд также лишил генерала воинского звания.

Шамарин получил семь лет колонии строгого режима.

Процесс проходил в закрытом режиме из-за наличия сведений, составляющих гостайну. Экс-генерала судили в особом порядке, так как он заключил досудебное соглашение с полным признанием вины. Прокурор просил для него 12 лет колонии со штрафом в 107 миллионов рублей.

По версии следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023-го Шамарин получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Взамен предпринимателям пообещали общее покровительство, а также увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.