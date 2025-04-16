Маньяк пожаловался на пермскую колонию "Белый лебедь": что сказали в ГУФСИН

Управление ФСИН по Пермскому краю опровергло заявления осужденного за 11 убийств Тельмана Сайфаева о ненадлежащих условиях содержания в колонии "Белый лебедь".

Ведомство утверждает, что стоматологическая помощь Сайфаеву оказывалась в полном объеме и в соответствии с законодательством. Удаление 11 зубов было проведено по медицинским показаниям с согласия осужденного. Ему также предлагалось платное протезирование, на которое он якобы не согласился, передает URA.RU слова представителя ГУФСИН.

Кроме того, ГУФСИН отрицает обвинения в несоблюдении санитарных норм во время пандемии COVID-19. По данным ведомства, в колонии были приняты все необходимые меры, включая обеспечение средствами защиты и дезинфекции.

Как ранее сообщалось, осужденный член банды "черных риелторов" Тельман Сайфаев подал иск к руководству соликамской колонии "Белый Лебедь", где отбывает пожизненный срок, и отсудил 30 тысяч рублей.