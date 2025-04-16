Дом главного имама Ростовской области пытались сжечь

Дом главного имама Ростовской области Мухаммеда Бикмаева, который в прошлом году вёл переговоры с террористами во время захвата СИЗО, пытались сжечь ночью.

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Как сообщает Mash, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно. При этом поджигатель ждал, когда имам вернётся домой из мечети и уснёт.

Пожар быстро потушили, Бикмаев сказал, что чувствует себя нормально.

Утром 16 июня 2024 года обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО №1 ГУ ФСИН по Ростовской области, захватили в заложники сотрудников. Злоумышленники были уничтожены. Один из террористов выжил. Как стало известно RT, это Д. Камнев 1996 года рождения.