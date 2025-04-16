В Москве колесо от автомобиля прилетело женщине в голову. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как женщины идут по тротуару, после чего в голову одной из них прилетает колесо. От удара пострадавшая падает на асфальт, рядом останавливается грузовик и люди. На записи также видно, что инцидент произошел вечером 14 апреля.

По информации источника, колесо прилетело в голову москвички, когда она гуляла на Пролетарском проспекте.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водитель самостоятельно ликвидировал возгорание на крыше пассажирского автобуса. На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель через окно забирается на крышу автобуса, чтобы потушить огонь. Пассажир подает мужчине огнетушитель из салона, при помощи которого он ликвидирует возгорание. В результате пожара никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.