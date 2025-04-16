Детский сад в российском регионе эвакуировали из-за мощного пожара

В Самарской области из-за пожара 300 человек эвакуировали из детского сада. В регионе горит камыш, пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, сначала пожар начался в полях, но из-за ветра и теплой погоды пламя стало быстро распространяться. На кадрах, приведенным каналом, видно языки пламени рядом с жилой застройкой и поднимающийся вверх черный дым.

В МЧС России по региону уточнили, что сообщение о горении камыша поступило в 13:43 по местному времени (12:43 мск), пишет самарский интернет-журнал «Другой город».

«По прибытии к месту вызова площадь активного горения составляла 0,3 га. На месте пожара задействовано 54 специалиста и 16 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из детского сада эвакуированы 306 человек», - пояснили в ведомстве.

Ранее в городе Пролетарск в Ростовской области неизвестные подожгли сухой камыш у реки Черпак. В результате огонь распространился на большую территорию и перекинулся на жилые дома.