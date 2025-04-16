По факту нападения на подростка в российском ТЦ возбудили уголовное дело

В Липецкой области следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростков на сверстницу в одном из торговых центров (ТЦ) Липецка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

В социальных сетях появилось видео, на котором подростки избивают сверстницу в ТЦ. Член общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что сверстницы постоянно избивают и унижают девочку, снимая это на видео. По ее словам, нападавшие подростки учатся в школе №52 Липецка.

Ранее в Липецке возбудили уголовное дело на подростков, издевавшихся над прохожим.