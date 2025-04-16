Защита генерала Попова просит оправдать его по делу о мошенничестве

Защита экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова обратилась к суду с просьбой вынести ему оправдательный приговор по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом в среду, 16 апреля, сообщил адвокат офицера Сергей Буйновский.

— Выступая сегодня в прениях сторон в Тамбовском суде, я попросил полностью оправдать Ивана Ивановича по всем пунктам обвинения, — передает его слова ТАСС.

9 апреля Буйновский сообщил, что Попова направят в зону проведения специальной военной операции на Украине. Защита вместе с Министерством обороны РФ ходатайствовало о приостановлении производства по уголовному делу.

До этого генерал-майора написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, где попросил вмешаться в разбирательство и посодействовать его возвращению в строй. В своем обращении Попов заявил, что посвятил жизнь служению России. Сам Путин письмо получил.

Также обвиняемый заявлял, что у следствия «нет ни одного доказательства, подтверждающего его вину».