Пенсионер жестоко расправился с автомехаником из-за ремонта машины

78-летнего жителя города Тайшет Иркутской области приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство автомеханика и ранение второго работника. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

© РИА Новости

Инцидент произошел 1 июля 2024 года в Бирюсинске. Пенсионер оказался недоволен качеством ремонта его УАЗа и по очереди приехал к работникам по их месту жительства. В каждого из них злоумышленник выстрелил не менее одного раза. 32-летний мужчина скончался, а второй выжил, получив тяжелые ранения.

С места преступления пожилой убийца попытался скрыться на своем авто, однако из-за неисправности ему пришлось съехать с дороги, где его в итоге задержали. При осмотре машины правоохранители обнаружили обрез, 61 патрон, а также две жестяные банки с порохом.

Суд признал мужчину виновным сразу по пяти статьям УК РФ — ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 222 (незаконные перевозка, хранение оружия, боеприпасов к нему), ч. 1 ст. 223 (незаконное изготовление оружия), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные хранение, перевозка взрывчатых веществ). Кроме срока в колонии пенсионеру назначили штраф в 102 тысячи рублей и ограничение свободы на один год.