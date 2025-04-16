Жена госпитализированного в Таиланде россиянина выступила с заявлением

Жена российского туриста, который попал в больницу в Таиланде с удушьем и инсультом, заявила, что ей не дают отвезти мужа в Россию и «разводят на деньги». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, бывший полковник МВД Тюменской области Григорий Ш. вместе с женой приехал в отпуск в Паттайю и на следующий день почувствовал себя плохо.

Он был госпитализирован с симптомами удушья, а на шестой день в госпитале у него случился инсульт, потом отек мозга. Сейчас он находится на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии.

При этом жена россиянина заявила, что страховка не покрывает лечение, и она уже заплатила более 650 тысяч рублей за медицинскую помощь мужу. Однако на всем теле у него следы от проколов и пролежни, документов и справок не дают и не позволяют перевести мужа в Россию, утверждает женщина.

По ее словам, врачи пытаются «выжать из нее все деньги» и в «ответ на все возмущения говорят: домой больному нельзя, привезет с собой эболу», пишет канал.

Ранее бывшая жена рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Ева Карицкая заявила, что музыканта можно было спасти, но врачи в Таиланде отказались вставлять ему в горло специальную трубку для аппарата искусственной вентиляции легких. Она также подчеркнула, что тайская больница не желала подпускать к ее бывшему мужу врача, специально приехавшего из России.