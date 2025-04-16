15-летняя убийца отца рассказала об угрозах с его стороны

Дочери мужчины, убитого во вторник утром в квартире на Бартеневской улице, долго время скрывали тиранические выходки своего отца. Об этом следователи узнали в ходе подробного допроса девушек 20 и 15 лет. Напомним, смертельное ранение мужчине нанесла младшая из сестер.

Как стало известно «МК», сестры пояснили, что предпочитали молчать, так как не хотели расстраивать свою маму. Впрочем, иногда до нее все же доходила информация о садистских выходках мужа. Кроме того, у девушек сохранились переписки и записи разговоров с отцом.

В частности, мужчина всегда жестко контролировал дочерей. Это выражалось в регулярных претензиях типа: «Почему трубки не берешь», «Чтобы телефон всегда был включен» и т. д. Кроме того, в переписках отец регулярно оскорблял девушек, обзывая матерными словами. На одной из записей разговора слышны упреки и мат в адрес одной из сестер.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.