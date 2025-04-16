Раскрыто, когда появились признаки шизофрении у матери, убившей троих детей

Первые признаки шизофрении у жительницы Канска, зарубившей троих детей топором, начали появляться в 2019 году. Тогда она проходила лечение в психоневрологическом диспансере. Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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— В 2019 году женщина заняла денег и уехала из Канска в Красноярск. Там она заблудилась. Ее нашли сотрудники полиции, но внятно ничего объяснить она не смогла. Женщину поместили в психоневрологический диспансер, пролечили, — пишет RT со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Вскоре после лечения за женщиной приехал муж и забрал ее домой. По данным СК, с тех пор рецидивов не происходило.

Убийство троих детей произошло 14 апреля. Свидетелем трагедии стал четвертый ребенок, вернувшийся из школы. Расправиться с ним у женщины «не хватило сил». 16 апреля суд арестовал подозреваемую на два месяца. На заседании женщина признала вину. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».