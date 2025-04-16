В МВД раскрыли доходы казанских порномоделей

Казанский юрист и безработный из Тюмени создали в столице Татарстана сеть квартир для изготовления и продажи порно в режиме онлайн. По уголовному делу привлекаются 10 человек, включая девушек, которые после кастинга согласились стать моделями в студиях веб-кама, а также "продюсера" из Узбекистана, который отвечал за организацию и координацию работы, определял график труда и отдыха моделей и операторов.

Бизнес предусматривал премии и штрафы, — отметил сегодня на пресс-конференции врио замминистра — начальника ГСУ МВД Татарстана Рустема Садыкова.

Расследование дела началось еще в ноябре 2023-го. На данный момент полицейскими установлено — для подпольного бизнеса сначала сняли офис, провели кастинг среди девушек-моделей, большинство из которых согласились быть порномоделями, отказались лишь несколько человек, отметил Садыков. Девушкам обещали доход в 50% от платы, поступающей за распространение видео с их участием через три зеркальных сайтах зарубежных веб-ресурсов (два из них уже заблокированы). Сняли квартиры для студийной работы, "оформили" их в соответствии с запросами предполагаемых заказчиков, закупили оборудование для съемок и бесперебойной трансляции в Сети. Причем, для лучшего визуального эффекта нанятый оператор даже выставлял профессиональное освещение для постельных и околопостельных сцен.

— Группа была хорошо технически оснащена, с четким распределением ролей и железной дисциплиной. За проступки и невыполнение указаний руководства, нарушения режима работы существовала целая система штрафов. И наоборот — за достижение "высоких" результатов, "образцовое" выполнение всех желаний клиентов, полагалось вознаграждение — могли подарить путевку в Турцию или автомобиль, — поделился полковник Садыков. — За два-три месяца "ударного" труда можно было заработать на квартиру в Казани.

Один из источников "Реального времени" отмечает — девушкам возвращали часть стоимости эротического белья и секс-игрушек, купленных ими самими.

По делу привлекаются 10 человек, никто из них вину не признает.