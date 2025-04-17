2-й Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы стрелка 41-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) за террористическую деятельность в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

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Мужчина признан виновным по пунктам «а, в» части 2 статьи 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 27 августа 2024 года осужденный с автоматом и взрывными устройствами с другими украинскими военными на бронеавтомобиле МаxxPro вторгся в Кореневский район. Он блокировал сего Журавли и удерживал его под вооруженным контролем. Кроме того, Чмиль участвовал в оборудовании наблюдательно-огневых позиций и мероприятиях, направленных на противодействие российским военнослужащим.

Ранее стало известно, что в Курской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы военного ВСУ Анатолия Долинко по делу о теракте.