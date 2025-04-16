Начальника ИК-2 Владимирской области задержали по делу о взятках

По делу о получении взяток в крупном размере задержаны начальник исправительной колонии №2 Владимирской области и его заместитель, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.

"УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с ОСБ УФСИН России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность начальника и заместителя начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, адвоката Владимирского филиала НКО "Владимирская областная коллегия адвокатов №1", а также троих заключенных ФКУ ИК-2 УФСИН России, причастных к ряду преступлений коррупционной направленности. <…> Указанные лица задержаны сотрудниками УФСБ России по Владимирской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, заключенные при участии адвоката передали две взятки в размере не менее 300 тыс. рублей каждая за решение вопроса о замене неотбытой части назначенного срока более мягким видом наказания. Деньги предназначались начальнику колонии. Заключенные ИК-2 также договорились с заместителем начальника колонии об улучшении условий содержания и объявления поощрений для последующего ходатайства в суд об условно-досрочном освобождении. На счет посредницы перевели 100 тыс. рублей, на эти средства она закупила бытовую и кухонную технику для замначальника ИК-2.