Арестованная за скандал с никабом москвичка была заложницей Басаева

Москвичка, арестованная после драки в метро из-за попытки снять с пассажирки никаб, оказалась бывшим фотокорреспондентом Натальей Медведевой. В 1995 году она добровольно пошла в заложники во время теракта в Буденновске, совершенного боевиками под руководством Шамиля Басаева. Об этом сообщил MSK1.RU со ссылкой на слова самой женщины.

— Наталья Медведева раньше работала фотокорреспондентом. 30 лет назад она была в числе добровольных заложников во время теракта в Буденновске, — написал портал.

По информации журналистов, Медведева обжаловала решение о ее аресте, однако апелляция была отклонена. В настоящий момент она планирует подать кассационную жалобу.

Пенсионерку арестовали на семь суток за попытку снять никаб с девушки в вагоне метро на станции «Филатов луг». Она снимала пассажирку на камеру и пыталась сорвать головной убор. За это спутник пострадавшей избил женщину. Ему назначили арест на срок в 13 суток. Свою вину пенсионерка не признала и заявила, что записывала на видео для своей безопасности.