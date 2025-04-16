Психиатр объяснил, почему убившую детей мать из Канска нельзя было оставлять одну

Параноидальная шизофрения — крайне тяжелый диагноз, который нельзя игнорировать и оставлять без лечения. Бросить такого человека один на один с недугом — все равно что оставить дома одного пациента с деменцией, а потом ругать его за то, что он не выключил газ или воду. Так психиатр Владимир Крупин прокомментировал трагедию в Канске, где мать зарубила троих детей топором.

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— Когда такой тяжелый диагноз, как параноидальная шизофрения (а это все-таки один из самых сложных диагнозов в психиатрии), очень важно проходить наблюдение у врача и наблюдаться в ПНД. Если она не принимала препараты, которые ей назначил врач, то она могла провалиться в психоз, из-за которого случилась эта трагедия. Конечно, люди с таким диагнозом должны наблюдаться у врачей и постоянно проходить курс реабилитации, ходить хотя бы раз в неделю на беседу с клиническим психологом, на групповую психотерапию. Это этих людей довольно сильно структурирует, — объяснил врач.

По его словам, на состояние обвиняемой могла повлиять смена сезонов, к которой такие пациенты крайне чувствительны. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя было оставлять женщину один на один с детьми.

— Если она наблюдается у врача и принимает препараты, с детьми оставить ее одну ненадолго можно. Но если диагноз такой тяжелый установлен и человек находится в зоне риска, там неблагополучная семья, то есть, конечно, опасность. Убийство детей произошло на пике психоза из-за заболевания. Оставлять ее одну было нельзя, — заключил Крупин в беседе с Life.ru.

В понедельник, 14 апреля, жительница Красноярского края зарубила трех своих детей топором. Девушке 29 лет, она убила свою дочь, а также двух сыновей. Удалось спастись только одному ребенку — он в момент расправы находился не дома.

В правоохранительных органах сообщили, что во время расправы обвиняемая отрубила голову семимесячному ребенку, после чего поставила ее в сервант. Выживший мальчик стал свидетелем убийства, вернувшись из школы. Убить его у матери «не хватило сил».

Женщина состояла на учете в психдиспансере с диагнозом «параноидная шизофрения». Предположительно, к преступлению ее могло подтолкнуть раздвоение личности. Глава семейства тоже часто проявлял агрессию и поднимал руку на малышей.

16 апреля Красноярский суд арестовал на два месяца жительницу Канска. Женщина во время допроса полностью признала свою вину в произошедшем.