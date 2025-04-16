Двое рабочих упали с высоты на стройке на севере Москвы

Двое рабочих погибли после падения с высоты на строительном объекте на севере Москвы. Об этом в среду, 16 апреля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— По улице 5-я Магистральная двое рабочих субподрядной организации упали с высоты при проведении монтажных работ. Один из мужчин 2003 г. р. погиб на месте, второй — 1982 г. р. был госпитализирован, однако скончался в медицинском учреждении, — рассказала она.

Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия.

До этого в Новой Москве двое рабочих упали с высоты на стройке. Один из них скончался на месте, а второй был госпитализирован.