В Татарстане возбудили уголовное дело после  отравления 14 человек роллами

В Альметьевске 14 человек заболели кишечной инфекцией после того, как поели роллы в местном кафе "Роллар". По факту массового отравления СУ Следкома России по РТ возбудило уголовное дело.

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Жители города посещали недавно открывшееся заведение общепита 12-14 апреля. А затем почувствовали недомогание и обратились в инфекционную больницу. Среди отравившихся четверо детей.

В Управление Роспотребнадзора по РТ поступила информация о 13 случаях кишечной инфекции. На место происшествия выезжали заместитель Альметьевского городского прокурора Татьяна Федоровская и специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ. Сейчас в кафе проводят проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.