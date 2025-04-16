Жесткое задержание агента Украины в ЛНР сняли на видео

В ЛНР задержали украинского агента, который готовил покушение на депутата народного совета республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По информации ведомства, житель Луганска сотрудничал с представителем украинской разведки и прошел несколько этапов обучения диверсионной деятельности. Кроме того, он занимался оборудованием тайников со взрывчаткой и взрывными устройствами — их собирались использовать для терактов в ЛНР. Позднее мужчина по заданию украинской спецслужбы извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления бомбы, с помощью которой он хотел убить депутата. После этого его задержали.

Отмечается, что задержанный лично подбирал объекты для диверсий. Кроме того, от кураторов ему поступали просьбы сообщать о передвижении российской военной техники и информацию о военных объектах.

Возбуждено уголовное дело сразу по четырем статьям уголовного кодекса — о госизмене, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту и приобретении и хранении взрывчатых веществ.